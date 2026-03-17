Villa Ocampo: Se realizó La Feria Ocampense en el marco del Mes de la Mujer

Con una destacada participación de la comunidad, se realizó La Feria Ocampense, en el marco del Mes de la Mujer.

La propuesta, pensada para promover el trabajo local, el intercambio y el fortalecimiento de la economía social, reunió a más de 50 puestos de artesanos y emprendedores, quienes ofrecieron una amplia variedad de productos elaborados con dedicación y creatividad. La jornada se consolidó como un espacio de encuentro entre productores locales y vecinos que se acercaron a recorrer, conocer y acompañar el talento de la comunidad.



El evento también contó con presentaciones artísticas que sumaron color y dinamismo, destacándose la actuación del grupo Vive y Baila, dirigido por Lorena Delgado, y la participación de la comparsa Apirey, que aportó ritmo y alegría.



Desde la organización destacaron la gran convocatoria y el compromiso de los emprendedores, reafirmando la importancia de estos espacios para visibilizar y fortalecer el desarrollo de la economía social.