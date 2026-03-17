Villa Ocampo: Finalizó el Curso de Promotores Gerontológicos

Con gran satisfacción, se llevó a cabo el acto de cierre y entrega de certificados del Curso de Promotores Gerontológicos con especificidad formativa en Auxiliar Gerontológico, una propuesta de formación orientada a fortalecer el acompañamiento y cuidado integral de las personas mayores.

En esta oportunidad, 60 ocampenses completaron su formación y recibieron su certificado, en un acto que contó con la presencia de Viviana Marini, secretaria de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, quien acompañó este importante logro para la comunidad.

Esta capacitación, de carácter gratuito y presencial, estuvo dirigida a personas mayores de 18 años interesadas en desempeñarse en tareas de cuidado domiciliario e institucional, así como a quienes ya se encuentran trabajando en el ámbito de la atención gerontológica. A lo largo de 150 horas teóricas y prácticas, los participantes adquirieron herramientas fundamentales para brindar una atención adecuada, integral y con perspectiva de derechos.



El curso se enmarca en un programa de formación que busca promover políticas públicas destinadas a la promoción, prevención y asistencia de las personas mayores, entendidas como sujetos de derecho. En este sentido, la propuesta formativa incorporó contenidos vinculados a la gerontología, salud integral, género y diversidad, salud mental, nutrición, primeros auxilios, autonomía, accesibilidad, recreación y marco legal, entre otros ejes fundamentales.



Asimismo, se trabajó desde una mirada integral que contempla la perspectiva de género, diversidad sexual, derechos humanos y el enfoque del curso de la vida, contribuyendo a desnaturalizar prácticas tutelares y promoviendo el buen trato hacia las personas mayores.



Durante el acto de cierre, se destacó el compromiso y la dedicación de los participantes, así como la importancia de continuar generando espacios de formación que permitan jerarquizar el rol del cuidador y mejorar la calidad de vida de la población mayor.

Este tipo de iniciativas no solo favorecen la formación de recursos humanos calificados, sino que también promueven el desarrollo de oportunidades laborales y fortalecen una red de cuidados más humana, inclusiva y profesionalizada en la comunidad.