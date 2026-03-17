Villa Ocampo fue sede del Encuentro Regional de Clubes de Observadores de Aves del Litoral Sur

El pasado sábado 14 de marzo, la región del Jaaukanigás , en la ciudad de Villa Ocampo, fue sede del Encuentro Regional de Clubes de Observadores de Aves (COA) del Litoral Sur , una jornada que reunió a referentes y participantes provenientes de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, con el objetivo de fortalecer el trabajo en red vinculado a la conservación de las aves y los ecosistemas.

Durante el encuentro se desarrollaron actividades de formación, intercambio y observación en territorio, combinando instancias de aprendizaje con el contacto directo con la naturaleza. En este marco, se realizaron recorridas de avistaje y reconocimiento en las reservas El Pindó, El Indio y Doña Sofía , además de otros sectores dentro del sitio Ramsar Jaaukanigás , uno de los humedales más importantes de la región.



La jornada también incluyó una charla en el Salón Municipal a cargo del equipo de Aves Argentinas , quienes compartieron su experiencia sobre el trabajo que llevan adelante en territorio y el rol de los clubes de observadores de aves en la conservación ambiental. Posteriormente se desarrollaron talleres específicos sobre el funcionamiento de los COA a nivel nacional, con el propósito de seguir fortaleciendo la red de observadores y las acciones de conservación en toda la provincia.



Desde la Municipalidad de Villa Ocampo destacaron la importancia de acompañar este tipo de iniciativas que ponen en valor el patrimonio natural de la región, promoviendo la educación ambiental, la investigación y el desarrollo del ecoturismo en el Jaaukanigás.