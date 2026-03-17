Más de 30 mil santafesinos ya usaron el Orientador Laboral en apenas dos semanas

La herramienta digital del Gobierno Provincial, disponible por WhatsApp las 24 horas y de forma gratuita, muestra un alto nivel de adopción y se consolida como un canal ágil para acompañar la búsqueda de empleo. Se trata de un sistema que permite desde acceder a búsquedas de empleo y postularse, hasta crear o mejorar un currículum vitae en formato PDF y prepararse para entrevistas laborales.

A solo dos semanas de su implementación, más de 30 mil usuarios de toda la provincia ya utilizaron el Orientador Laboral, la herramienta digital impulsada por el Gobierno de Santa Fe para acompañar a los santafesinos en la búsqueda de empleo.



Los datos fueron presentados este martes por los secretarios de Empleo y Desarrollo Emprendedor de la Provincia, Hernán Franco, y de Coordinación de Transformación Digital, Mauricio Basso, quienes destacaron el rápido impacto de la plataforma en el acceso a herramientas para la inserción laboral.



En ese marco, Franco explicó que se trata de “una herramienta que se suma al conjunto de políticas que venimos desarrollando desde la Secretaría de Empleo para acompañar los procesos de búsqueda laboral”. Además, detalló que 13.900 personas utilizaron la opción de búsqueda de empleo -que redirige a portales con ofertas laborales-, 7.590 armaron su currículum vitae y 5.760 mejoraron su CV. “El hecho de que funcione a través de WhatsApp nos permite ampliar el alcance y facilitar el acceso”, valoró.

Una herramienta que surge desde el territorio

El funcionario remarcó que el desarrollo del Orientador Laboral responde a demandas detectadas en el trabajo territorial con empresas. “Muchas veces nos señalaban que los currículums que recibían necesitaban mejoras. Esta herramienta brinda recomendaciones concretas para hacerlos más efectivos, con la ventaja de que está disponible las 24 horas, es gratuita y se puede usar desde cualquier lugar”, señaló.



Asimismo, agregó que el sistema incluye orientación sobre capacitaciones y consejos para el primer día de trabajo. “Es una solución rápida, de impacto y sencilla, pensada para acompañar todo el proceso de inserción laboral”, afirmó.



Por su parte, Basso subrayó el trabajo articulado entre distintas áreas del Gobierno Provincial, y destacó que la herramienta responde a una necesidad concreta. “A partir del trabajo en territorio, identificamos una demanda y, en el contexto actual de la inteligencia artificial, encontramos una solución que permite dar respuesta de manera eficiente”, sostuvo.

Tecnología al servicio de la ciudadanía

El secretario de Coordinación de Transformación Digital también puso en valor la respuesta de los usuarios: “Las más de 30 mil interacciones se gestionaron de manera dinámica e intuitiva, a través de una plataforma como WhatsApp, que forma parte de la vida cotidiana. Esto demuestra que la ciudadanía está preparada para incorporar este tipo de herramientas”.



En esa línea, vinculó la iniciativa con una política pública más amplia: “Validamos que la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de incorporar tecnología para facilitar la vida de los ciudadanos ya está en marcha y con resultados concretos”.



“Es una decisión política respaldada por los resultados. Estamos ante el inicio de un camino con gran potencial. Hoy el Estado está más cerca que nunca de la ciudadanía”, concluyó.

Cómo acceder al Orientador Laboral

El Orientador Laboral funciona como un asistente digital que brinda información clara y recomendaciones prácticas para cada etapa del proceso de búsqueda de empleo. Para utilizarlo, solo es necesario iniciar una conversación por WhatsApp al 3426313853.



A través del chat, los usuarios pueden: