Villa Ocampo: Inscripciones abiertas para el Juan Pablo II en ambos turnos

Se informa a la comunidad que se encuentran abiertas las inscripciones para el Juan Pablo II, destinadas a niños y niñas de entre 2 y 13 años.

La propuesta se desarrollará en turno mañana y turno tarde, ofreciendo un espacio de contención, aprendizaje y acompañamiento para las infancias.

Las familias interesadas podrán acercarse de manera presencial para realizar la inscripción en la sede ubicada en calle Fray Luis Beltrán 2450, de lunes a viernes en los siguientes horarios: de 8:00 a 11:30 horas (turno mañana) y de 14:00 a 17:15 horas (turno tarde).

Se invita a las familias a sumarse a esta propuesta pensada para acompañar el desarrollo y crecimiento de niños y niñas en la comunidad.