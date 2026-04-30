Villa Ocampo: Masiva jornada sobre prevención de riesgos digitales reunió a estudiantes secundarios

La Municipalidad de Villa Ocampo llevó adelante una jornada de concientización sobre “Prevención de riesgos en entornos digitales”, destinada a estudiantes de nivel secundario, con una convocatoria que alcanzó a alrededor de 300 alumnos de distintas instituciones educativas de la ciudad y la zona.

La actividad, desarrollada en el Complejo ARNO en turnos mañana y tarde, fue organizada por el equipo de Niñez, Adolescencia y Familia —dependiente de la Secretaría de Promoción Social— en articulación con el área de Educación, con el objetivo de brindar herramientas para el cuidado y la prevención en el uso de tecnologías.

Durante la jornada se abordaron temáticas como grooming, ciudadanía digital y violencia online, promoviendo la identificación de situaciones de riesgo y el uso responsable de redes sociales.

Las charlas estuvieron a cargo de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Investigaciones (PDI) Santa Fe, cuyos especialistas brindaron información clave y respondieron inquietudes de los asistentes.



Desde la organización destacaron que la iniciativa surge a partir de situaciones concretas detectadas en la comunidad. “Se trata de hacer prevención y dar herramientas. Es fundamental trabajar en equipo para el bienestar de nuestros niños y adolescentes”, señalaron, remarcando además la importancia de la articulación entre familias, escuelas e instituciones.

Asimismo, se subrayó que este tipo de acciones forman parte de un proceso continuo de aprendizaje y abordaje integral, que busca también involucrar a docentes y familias en futuras instancias de capacitación.

La jornada reafirma el compromiso del municipio en la protección de niños, niñas y adolescentes frente a los desafíos que presentan los entornos digitales en la actualidad.