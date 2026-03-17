Las Toscas: Joven detenido por intento de robo en la Escuela 468

Un joven mayor de edad fue detenido en la ciudad de Las Toscas en el marco de una causa por robo calificado en grado de tentativa, vinculada a un hecho ocurrido en la Escuela Nº 468 “Vera y Pintado”.

La intervención se inició cuando personal de la Comisaría V de la Unidad Regional IX tomó conocimiento de que personas desconocidas habrían ingresado al establecimiento educativo. Ante esta situación, se solicitó la colaboración de la Policía de Investigaciones (PDI), que posteriormente aportó un informe junto con material fílmico relacionado al hecho.

En el transcurso de la misma jornada, efectivos policiales procedieron a citar a un joven mayor de edad para una audiencia en el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Durante ese procedimiento, los uniformados advirtieron que el citado vestía prendas coincidentes con las observadas en las imágenes vinculadas al ilícito investigado.

Ante esta situación, se dio inmediato conocimiento al fiscal interviniente, quien dispuso la orden de detención e incomunicación del joven. En consecuencia, se procedió a su detención, quedando a disposición de la justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.