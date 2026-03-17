Créditos Nido: Se completó un nuevo sorteo mensual

La instancia se realizó este martes en la Lotería de Santa Fe e incluyó a inscriptos de 17 departamentos. El proceso había comenzado el lunes con participantes de Rosario y La Capital. En total, en esta instancia se sortearon 300 créditos hipotecarios. Los resultados pueden consultarse en http://www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios

Este martes se completó el 20° sorteo mensual de los Créditos Nido, una herramienta impulsada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe junto al Banco Municipal, que en esta oportunidad alcanzó a aspirantes de 17 departamentos. La jornada dio continuidad al proceso iniciado el lunes, cuando participaron inscriptos de Rosario y La Capital.



El programa, que ofrece la tasa de interés más baja del sistema financiero argentino, adjudicó en esta edición un total de 300 créditos hipotecarios. El listado completo de beneficiarios puede consultarse en http://www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios.



Durante la actividad, desarrollada en la sede de la Lotería de Santa Fe, el director provincial de Intervención del Hábitat, Ramsés Medina, subrayó el carácter territorial de la iniciativa asegurando que “es un crédito destinado a los santafesinos, que exige acreditar residencia en la provincia durante los últimos dos años, lo que refuerza el sentido de pertenencia”. El funcionario destacó además la competitividad del programa remarcando que “se trata de la tasa más conveniente no solo en la actualidad, sino desde la puesta en marcha de los Créditos Nido en agosto de 2024”.

Inscripción y actualización de datos

Medina explicó que quienes ya se inscribieron en convocatorias anteriores no necesitan iniciar nuevamente el trámite, aunque sí se encuentra vigente un proceso de actualización de datos. “Estamos promoviendo la reinscripción hasta el 30 de abril para optimizar el sistema y reducir los plazos de otorgamiento”, indicó.



Esta actualización no es excluyente para participar del sorteo de abril, pero sí será necesario a partir de la instancia de mayo en adelante. Además, permite agilizar la evaluación crediticia mediante la validación de información familiar, laboral y de ingresos. Los nuevos interesados pueden completar la inscripción a través del sitio web oficial, donde también se encuentra disponible un simulador que permite estimar montos y cuotas.

Requisitos

Podrán acceder a los Créditos Nido las personas que acrediten residencia en la provincia de Santa Fe previa al 30 de junio de 2024. El programa está destinado tanto a grupos familiares como a personas solas que cuenten con ingresos demostrables equivalentes a dos salarios mínimos para líneas de vivienda, o un salario mínimo para finalización.



También pueden aplicar trabajadores en relación de dependencia, autónomos y quienes no posean otras propiedades. La evaluación crediticia se realiza conforme a los criterios establecidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que determina la aptitud de cada postulante.

Líneas de financiamiento

El sistema contempla cuatro líneas de crédito por un total de 60.000 millones de pesos, destinadas a la construcción y adquisición de viviendas, finalización de obras, desarrollos de gestión colectiva y operaciones mediante cesión de derechos.



Los préstamos para construcción o compra tienen un plazo de hasta 20 años, mientras que los destinados a finalización se extienden hasta cinco años. El monto máximo alcanza los 100 millones de pesos para vivienda y 25 millones para terminación.



En todos los casos, la cuota se ajusta por UVA más una tasa adicional del 4,2 % para el público general, que se reduce al 3 % para quienes perciben sus ingresos a través del Banco Municipal. Según destacan desde la Provincia, se trata actualmente de la opción de financiamiento hipotecario más accesible del país.

