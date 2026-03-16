Villa Ocampo: Se realizó una capacitación para árbitros de fútbol

El pasado viernes 13 de marzo , se llevó a cabo en la ciudad de Villa Ocampo una capacitación destinada a árbitros de fútbol , con una duración total de seis horas, con el objetivo de fortalecer la formación y actualización de quienes se desempeñan en esta función dentro del ámbito deportivo.

La jornada de capacitación estuvo a cargo de Mario Fankhauser , instructor de arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (A.F.A.) , quien brindó contenidos teóricos y prácticos vinculados a la actualización de reglas, criterios arbitrales y aspectos fundamentales para el correcto desarrollo de los encuentros deportivos.

Durante el encuentro, los participantes pudieron profundizar conocimientos sobre el reglamento del fútbol y compartir experiencias vinculadas a la tarea arbitral, en una instancia formativa que busca mejorar la calidad del arbitraje en las competencias locales y regionales.

Desde la organización destacaron la importancia de generar este tipo de espacios de capacitación que permiten jerarquizar el arbitraje, promover la formación continua y acompañar el crecimiento del deporte en la comunidad.