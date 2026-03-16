Villa Ocampo: Se realizó la reunión informativa de la Liga de Desarrollo de Fútbol Infantil 2026

El pasado miércoles 11 de marzo, se llevó a cabo la reunión informativa de la Liga de Desarrollo de Fútbol Infantil, en la que se presentó oficialmente la edición 2026 de esta propuesta deportiva que busca fortalecer el desarrollo del fútbol infantil en la ciudad.

Durante el encuentro se abordaron distintos aspectos vinculados a la organización y planificación de la temporada, entre ellos la calendarización del año, el formato de juego, la formalización de los clubes participantes y la presentación del reglamento actualizado. Asimismo, se informó sobre la realización de un curso clínico habilitante destinado a entrenadores de fútbol infantil, requisito indispensable para poder dirigir en la Liga de Desarrollo 2026.

El curso será totalmente gratuito y se desarrollará en tres jornadas programadas para los días sábado 28 de marzo, sábado 11 de abril y sábado 28 de abril, brindando herramientas y conocimientos necesarios para acompañar el crecimiento deportivo de los niños y niñas que participen de la liga.



Además, durante la reunión se establecieron fechas importantes dentro del calendario organizativo, entre ellas la próxima reunión prevista para el miércoles 18 de marzo, la confirmación de clubes y categorías participantes hasta el viernes 27 de marzo, y la entrega de documentación completa (legajo) hasta el viernes 27 de abril.

Por otra parte, se informó que el inicio de la Liga de Desarrollo de Fútbol Infantil está previsto para el sábado 25 de abril, marcando el comienzo de una nueva temporada que busca promover el deporte, la formación y los valores del trabajo en equipo entre los más jóvenes.

Desde la organización destacaron la importancia de continuar fortaleciendo estos espacios deportivos que contribuyen al desarrollo integral de niños y niñas a través del deporte y la participación comunitaria.