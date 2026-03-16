Villa Ocampo: Se realizó la despedida de “Actitud Verano 2025–2026” en el Club Arno

El pasado viernes 13 de marzo , se llevó a cabo en el Club Arno de la ciudad de Villa Ocampo el encuentro de cierre de la temporada “Actitud Verano 2025–2026” , una propuesta destinada a personas mayores que participaron durante el verano de las actividades desarrolladas en el espacio de pileta.

La jornada se vivió como un momento de encuentro y celebración, donde los asistentes compartieron una cena a la canasta y una velada con baile, en un clima de alegría y camaradería entre quienes formaron parte de esta temporada.



Durante el verano, las personas mayores participaron de actividades físicas y ejercicios en el agua, propuestas orientadas al bienestar, la recreación y el cuidado de la salud, promoviendo además espacios de socialización y participación.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo destacaron la importancia de este tipo de iniciativas que fomentan la actividad física, la integración y el disfrute de los adultos mayores, generando espacios de encuentro que fortalecen los vínculos y la calidad de vida de la comunidad.