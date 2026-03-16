Villa Ocampo lanza la Escuela de Iniciación Deportiva para niños y niñas

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que se encuentran abiertas las inscripciones para la Escuela de Iniciación Deportiva , una propuesta destinada a niños y niñas de entre 4 y 6 años , que busca acercar a los más pequeños al mundo del deporte a través del juego y la recreación.

La actividad se desarrollará en el Salón Bordo del Complejo ARNO , con clases los lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 horas , y tendrá su inicio el lunes 30 de marzo. Las clases estarán a cargo de la profesora Valeria Yaccuzzi , quien acompañará a los participantes en el aprendizaje de diferentes mini-deportes en un ambiente lúdico y formativo.

La propuesta tiene como objetivo estimular el desarrollo motriz, la socialización y el disfrute del deporte desde edades tempranas, promoviendo hábitos saludables y el aprendizaje a través de actividades recreativas.

Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse en las oficinas del Complejo ARNO o comunicándose al teléfono 3482-242290 (Prof. Valeria).

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo invitan a las familias a sumarse a esta iniciativa que busca que los niños y niñas jueguen, aprendan y descubran el deporte con alegría.