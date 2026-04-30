Villa Ocampo fue sede del Encuentro de Mujeres de la Cuenca Forestal Guillermina

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que, el miércoles 29 de abril, se llevó a cabo en el Salón “30 de Noviembre” del Palacio Municipal el Encuentro de Mujeres de la Cuenca Forestal , una jornada de intercambio y trabajo conjunto entre productoras de la región.

Durante el encuentro, las participantes compartieron experiencias vinculadas al trabajo que desarrollan en el monte nativo, así como también las acciones que impulsan de manera articulada las mujeres agropecuarias de la provincia de Santa Fe.

En este espacio de diálogo, se abordaron además las tecnologías aplicadas a sus actividades productivas y se plantearon distintas necesidades orientadas a optimizar y fortalecer sus labores, promoviendo el desarrollo sostenible y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.



La jornada contó con el acompañamiento de Luciana Manelli, presidenta de la Cuenca Forestal Guillermina y Directora de Bosques del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Santa Fe, quien destacó la importancia del trabajo en red y el rol fundamental de las mujeres en el desarrollo del sector.

Desde el Municipio se valoró la realización de este tipo de encuentros, que fortalecen los vínculos entre productoras, instituciones y organismos, contribuyendo al crecimiento productivo y al cuidado del ambiente en nuestra región.