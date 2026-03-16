Villa Ocampo conmemoró el Día Internacional de la Mujer con una jornada de reconocimiento y arte

La Municipalidad de Villa Ocampo realizó el pasado viernes por la noche una emotiva jornada en la Casa de la Cultura en el marco de las actividades por el Mes de la Mujer. El encuentro reunió a autoridades, instituciones y vecinos para reflexionar sobre el rol de las mujeres en la sociedad, reconocer historias de vida de la comunidad y compartir propuestas artísticas.

La actividad comenzó con la presentación de la muestra histórica “Museo y Mujer”, organizada por el Museo Histórico y de Ciencias Naturales “Aníbal Gregoret”. La exposición propone un recorrido que destaca el aporte de las mujeres a lo largo del tiempo en distintos ámbitos de la vida social, como la educación, la salud, el trabajo administrativo, la industria del vestido y el trabajo rural.



Desde la organización se destacó especialmente la colaboración de las integrantes del Grupo de Encuentro para la Acción y Capacitación Cooperativa de la Unión Agrícola de Avellaneda, quienes participaron activamente en la preparación de la muestra.

Durante la jornada también se exhibió la obra “Susurros del río”, de la artista ocampense Silvana Saucedo, una instalación que invita a reflexionar sobre el paisaje ribereño como espacio de identidad, memoria y pertenencia, y sobre el vínculo profundo entre las mujeres y su territorio.



El acto central contó con las palabras del intendente Cristian Marega, quien destacó la importancia de reconocer el aporte de las mujeres en la construcción cotidiana de la comunidad y de continuar promoviendo una sociedad con más igualdad y oportunidades.



En ese marco se realizó un reconocimiento a mujeres de la comunidad por su compromiso y trayectoria. Fueron distinguidas Lorena María Itatí Delgado, profesora e instructora de baile con casi 20 años de trabajo acompañando a mujeres de distintas edades a través de la danza; Yolanda “Yoli” Tonzar, reconocida por su testimonio de vida, su compromiso con los valores familiares y su espíritu solidario; y Norma Belleza, en representación de tantas mujeres que, desde el trabajo cotidiano y la dedicación a sus familias, contribuyen de manera silenciosa pero fundamental al desarrollo de la comunidad.



La jornada culminó con la propuesta artística “M’Bareté: Manos de Mujeres”, un espacio musical coordinado por Daniela Massaro que reunió a artistas y mujeres de la comunidad para compartir canciones y relatos que reflejan la vida, la fuerza y las experiencias de las mujeres.

De esta manera, Villa Ocampo vivió una noche de encuentro, reconocimiento y expresión cultural, reafirmando el valor del aporte de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.