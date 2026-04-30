Villa Ocampo: Nueva jornada de castración gratuita para mascotas en Barrio Los Amores

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que se llevará adelante una nueva jornada de castración gratuita para mascotas en el Barrio Los Amores , con el objetivo de promover el cuidado responsable, la salud animal y el control poblacional de perros y gatos.

Las fechas previstas para esta campaña serán los días:

Jueves 30 de abril

Lunes 4 de mayo



Las personas interesadas en acceder al servicio deberán reservar turno previamente y solicitar información sobre horarios y lugar de atención comunicándose al número: 3482 412634.

Desde el Municipio se continúa trabajando en políticas de protección animal, fomentando acciones concretas que contribuyen al bienestar de las mascotas y a una convivencia más saludable en toda la comunidad.