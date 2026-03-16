Las Toscas se prepara para vivir la 1° Fiesta Retro Amigos

El próximo domingo 22 de marzo se realizará en la ciudad de Las Toscas la 1° Fiesta Retro Amigos, un evento que promete una noche especial cargada de música, recuerdos y baile con los grandes clásicos de las décadas del 80 y 90.

La propuesta contará con la participación de reconocidos DJs de la región, quienes serán los encargados de hacer viajar al público en el tiempo a través de distintos sets musicales. El cronograma oficial comenzará a las 18:00 horas con la presentación de DJ Gustavo Acosta, seguido por DJ Pelusa Cian a las 19:00, DJ Kiki Marino a las 19:30, DJ Marcelo Fandos a las 20:00, DJ Horacio Magnago a las 20:30 y DJ Ricardo Magnago a las 21:00.

Luego se realizará una segunda ronda de presentaciones que continuará con DJ Pelusa Cian a las 21:30, DJ Kiki Marino a las 22:00, DJ Marcelo Fandos a las 22:30, DJ Horacio Magnago a las 23:00 y DJ Ricardo Magnago a las 23:30.

El evento será con entrada libre y gratuita y está pensado como un espacio de encuentro para disfrutar en familia o con amigos, en una noche que promete revivir grandes momentos a través de la música y el baile.