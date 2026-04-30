Villa Ocampo: Daina Ramírez abordó temas clave del Concejo y la agenda local

En la mañana del jueves 30 de abril, la concejal Daina Ramírez dialogó con Horacio Macuglia en el programa Estilo Propio, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, donde abordó temas clave como la investigación en el Juzgado de Faltas, el impulso al Consejo Joven, la organización barrial y proyectos vinculados a la inclusión laboral.

En un contexto de intensa actividad institucional, la concejal Daina Ramírez analizó los principales ejes de trabajo del Concejo Municipal de Villa Ocampo, poniendo especial énfasis en la transparencia administrativa, la participación ciudadana y el desarrollo de políticas inclusivas.

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la situación vinculada al Juzgado de Faltas, a raíz de la presentación realizada por la abogada Luisina Yaccuzzi. En este sentido, Ramírez confirmó que el tema ya está siendo abordado en el ámbito legislativo local. El bloque Unidos presentó una minuta de comunicación solicitando al Ejecutivo Municipal un informe detallado sobre el circuito de notificación de infracciones, tanto a nivel local como dentro del sistema provincial Sijai.

Asimismo, la edil remarcó la necesidad de conocer bajo qué normativa actúa la jueza interviniente, señalando que el intendente Cristian Marega dispuso la creación de una comisión investigadora con un plazo de 15 días hábiles para emitir conclusiones. Desde el Concejo, también se solicitó la incorporación de concejales a dicha comisión para garantizar control y seguimiento del proceso.

En otro orden, Ramírez destacó el relanzamiento del programa Consejo Joven, una iniciativa que busca fortalecer la participación de estudiantes en la vida institucional. El ciclo 2026 comenzará en mayo con visitas a establecimientos educativos, donde se explicará el rol del concejal y se promoverá la presentación de proyectos por parte de los jóvenes. La concejal valoró el impacto positivo de esta herramienta, que a lo largo de los años ha generado propuestas concretas para la comunidad.

En materia territorial, la funcionaria subrayó la importancia de las comisiones vecinales como canal directo entre los ciudadanos y el Estado. Celebró la consolidación de la Comisión Vecinal Isleta Centro y adelantó que se está promoviendo la conformación de nuevas organizaciones barriales, como en Ocampo Norte, donde recientemente mantuvieron reuniones con vecinos.

En ese marco, surgieron demandas vinculadas a la obra pública, especialmente el mejoramiento de caminos rurales y accesos a instituciones educativas, como el SER 624. Ramírez consideró fundamental avanzar con obras de ripio para garantizar la conectividad, no solo para estudiantes y docentes, sino también para trabajadores de emprendimientos productivos de la zona.

Otro de los ejes abordados fue la inclusión. La concejal confirmó que se encuentran trabajando en proyectos vinculados a la discapacidad junto a la edil Andrea Cracoña. Entre ellos, se destaca la creación de un consejo asesor dentro del Ejecutivo con carácter consultivo, que permita incorporar una mirada inclusiva en todas las políticas públicas. Además, se impulsa la adhesión al cupo laboral para personas con discapacidad, contemplando la creación de un registro para facilitar su inserción en el ámbito laboral.

En el plano deportivo, Ramírez adelantó que se está trabajando junto al diputado Sergio “Chiqui” Rojas en un proyecto de ley para declarar a Villa Ocampo como capital provincial del vóley, una iniciativa que busca jerarquizar aún más el tradicional torneo interprovincial que se desarrolla en la ciudad.

Finalmente, la concejal se refirió a las campañas de concientización vial, destacando la importancia del uso del casco y el respeto por las normas de tránsito. En ese sentido, valoró el trabajo de la Inspectoría Municipal y remarcó que estas acciones no deben entenderse solo como mecanismos de control, sino como herramientas para preservar la vida de los vecinos.

Gentileza: Antonio Paré