A 50 años del Golpe, Provincia impulsa una agenda vinculada a Memoria, Cultura, Educación y Deporte

Al cumplirse medio siglo del último Golpe de Estado en la Argentina, el Gobierno de Santa Fe despliega una agenda pública integral que articula políticas culturales, educativas y deportivas para fortalecer los principios de Memoria, Verdad y Justicia en todo el territorio provincial.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, puso en marcha una agenda de actividades al cumplirse 50 años del último golpe cívico-militar en la Argentina. La iniciativa busca consolidar una política pública permanente orientada a fortalecer los valores de Memoria, Verdad y Justicia y a promover una reflexión colectiva sobre el pasado reciente.



Desde la gestión provincial se remarcó que la memoria no debe limitarse a una conmemoración anual, sino constituirse como una política de Estado sostenida en el tiempo y con presencia territorial. En ese sentido, remarcan que, a medio siglo del quiebre institucional de 1976, el compromiso con los derechos humanos continúa siendo un pilar fundamental de la vida democrática.



El secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Emilio Jatón, explicó que la propuesta articula distintas áreas del Estado para ampliar el alcance de las actividades. “Vamos a articular una agenda entre lo cultural, lo deportivo y lo educativo. No hacemos más que reafirmar lo que venimos sosteniendo durante todo el año: que la memoria es una política de Estado en la Provincia de Santa Fe”, señaló.

Según detalló el funcionario, la agenda incluye múltiples iniciativas destinadas a distintos públicos. Entre ellas se encuentran las denominadas Rondas de Memoria, encuentros participativos que invitan a reconstruir experiencias y testimonios vinculados con la última dictadura, así como propuestas culturales impulsadas junto al Ministerio de Cultura.



En ese marco, se desarrollará el programa Resuena, que convoca a jóvenes artistas vinculados al hip hop y la música urbana para trabajar contenidos vinculados con los derechos humanos. El proyecto prevé un proceso de formación y producción artística que culminará con la creación de una canción que identifique al Espacio de Memoria de la ex Comisaría Cuarta de Santa Fe.



La agenda también contempla actividades deportivas bajo el programa Juego de Memoria, que convocará a planteles de distintos clubes de la provincia a recorrer espacios de memoria y participar en instancias de reflexión sobre el pasado reciente. La iniciativa comenzará con instituciones de Rosario y se prevé extenderla a otros clubes, incluidos los de Colón y Unión.

Señalización de sitios de Memoria

Dentro de las acciones previstas, el Gobierno Provincial avanzará además en la identificación de lugares vinculados con crímenes de lesa humanidad que aún no cuentan con señalización pública.



Uno de esos sitios es el lugar conocido como Masacre de Las Moras, ubicado a unos seis kilómetros de la ciudad de Coronda. Allí fueron hallados, cuatro días antes del golpe de Estado de 1976, los cuerpos enterrados de cuatro mujeres víctimas de la represión ilegal.



“Ese lugar nunca había sido identificado. Trabajamos junto con organizaciones de derechos humanos para colocar una señalización sobre la ruta provincial que permita reconocerlo y preservar la memoria de las víctimas”, explicó Jatón.

Acto central y puesta en valor de sitios históricos

Las actividades tendrán su momento central el 24 de marzo, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El acto principal se realizará en el Espacio de Memoria Ex Comisaría Cuarta de la ciudad de Santa Fe y estará precedido por una vigilia.



Durante esa jornada, además, se anunciarán avances en la recuperación y puesta en valor de otros sitios históricos vinculados con el terrorismo de Estado. Entre ellos, el proyecto de intervención en La Quinta de Funes, ex centro clandestino de detención ubicado en el sur provincial.



“Los sitios de memoria son fundamentales para la provincia. Vamos a licitar una obra que permitirá poner en valor la Quinta de Funes, un espacio que había quedado abandonado en los últimos años y que queremos recuperar como un lugar de reflexión, de producción cultural y de construcción democrática”, señaló el secretario de Derechos Humanos.