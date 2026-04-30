Villa Ocampo: La Guardia Urbana realizó una nueva charla de educación vial en la Escuela Virgen Niña

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que, en el día de ayer , la Guardia Urbana llevó adelante su segunda charla de Educación Vial en la Escuela Virgen Niña , destinada a alumnos y padres de 4° y 5° grado.

Durante la jornada se desarrolló un espacio de aprendizaje e intercambio, donde los estudiantes pudieron incorporar conocimientos y herramientas fundamentales para una circulación segura, promoviendo conductas responsables tanto como peatones como futuros conductores.



Este tipo de iniciativas buscan generar conciencia desde edades tempranas, fortaleciendo valores vinculados al respeto por las normas de tránsito y el cuidado de la vida.

Desde el Municipio se continúa apostando a la educación como pilar fundamental para construir una comunidad más responsable y segura para todos.