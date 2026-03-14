Villa Ocampo: Investigan omisión de custodia de animales tras accidente en ruta 32

Un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del 14 de marzo de 2026 en jurisdicción de Villa Ocampo motivó la intervención policial y dio inicio a actuaciones por presunta omisión de custodia de animal, en infracción al artículo 98.

El hecho se registró alrededor de las 05.00 horas, cuando personal de la Comisaría IV de la Unidad Regional IX recibió un llamado telefónico solicitando presencia policial sobre la Ruta Provincial Nº 32, a la altura del puente conocido como “Los Amores”. Ante la situación, también se solicitó la colaboración de la Guardia Rural y del servicio de emergencias SIES 107.



Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un hombre mayor de edad domiciliado en la localidad de Villa Ana, quien manifestó que circulaba en su automóvil Renault 19, color lila, por la ruta en sentido oeste–este con destino a la terminal de ómnibus de Villa Ocampo. Según relató, al llegar a la altura del mencionado puente se cruzaron en la calzada una yegua con su potrillo. Intentó esquivarlos, pero terminó impactando contra ambos animales.

Como consecuencia del hecho, no se registraron personas lesionadas. No obstante, el conductor fue trasladado en ambulancia de manera preventiva para su evaluación médica. En tanto, los equinos sufrieron lesiones y el automóvil presentó daños materiales. Se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar la responsabilidad por la presencia de los animales sueltos en la vía pública.