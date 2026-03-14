Crimen de Fernando Francovich: Declararon culpables a los cuatro acusados de su asesinato

Los cuatro acusados por el crimen del camionero Fernando Francovich fueron declarados culpables por el delito de homicidio triplemente agravado por el uso de arma de fuego y la única pena posible es la prisión perpetua.

Un jurado popular declaró culpables a los cuatro acusados por el crimen de Fernando Francovich, el camionero chaqueño asesinado en marzo de 2023 durante un violento asalto en el norte de la provincia.

El veredicto se conoció este viernes en Presidencia Roque Sáenz Peña, donde se llevó adelante el juicio por jurados. Según confirmó el abogado querellante Gustavo Briend, los integrantes del jurado determinaron la responsabilidad penal de los cuatro imputados por homicidio criminis causa, delito que prevé prisión perpetua como única pena posible.

El rol de los acusados

De acuerdo con lo explicado por Briend, uno de los imputados fue considerado autor del hecho, mientras que los otros tres fueron declarados partícipes primarios, es decir, colaboradores indispensables para la comisión del crimen. Pese a esa diferencia en la participación, todos enfrentarían la misma condena.



«La única pena posible es la prisión perpetua, que se discutirá el próximo martes en el juicio de cesura», señaló el abogado durante una entrevista tras conocerse el veredicto.

Cómo ocurrió el crimen

El asesinato ocurrió el 21 de marzo de 2023, cuando Francovich, de 33 años, transportaba harina en su camión por la zona comprendida entre Avia Terai y Concepción del Bermejo.

Según la investigación, el camionero fue interceptado por un grupo de personas que intentó robarle el dinero correspondiente al pago de un flete. Durante el ataque recibió varios disparos.

Gravemente herido, Francovich logró conducir hasta una estación de servicio en Concepción del Bermejo, donde finalmente murió.

Briend describió la violencia del ataque durante el juicio: «Una carnicería es más limpia que cómo quedó la cabina del camión, por la cantidad de disparos y la sangre que había», afirmó.

La reacción de la familia

Tras más de tres años de espera, el veredicto generó una fuerte emoción en la familia del camionero.

El abogado explicó que, si bien el fallo era el resultado que esperaban, la noticia también estuvo marcada por el dolor de la pérdida.

«La madre luchó muchísimo para que este juicio se realizara», señaló.



Lo que viene en la causa

El proceso judicial continuará el martes próximo, cuando se realizará el juicio de cesura, instancia en la que se formalizará la condena para los cuatro culpables.

En esa audiencia, que se realizará en la cámara correspondiente, se definirá la aplicación de la pena de prisión perpetua, prevista para este tipo de delito.

Gentileza: Diario Norte