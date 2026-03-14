Se licitó el nuevo Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral

Marcará un cambio de paradigma, teniendo como eje el cuidado integral del bienestar de los trabajadores del Estado. Cumpliendo los plazos legales se realizó la licitación para desarrollar el sistema que permitirá trabajar en materia preventiva y acompañar recuperación de los agentes en toda la provincia, y contar con estadísticas confiables que permitan un tratamiento integral de la salud. El Sipsal brindará mayores herramientas de control a los procesos, para optimizar el funcionamiento de toda la cadena de asistencia.

En la sala de reuniones del Ministerio de Economía, en el Centro Cívico Gubernamental, se desarrolló esta semana la licitación para la implementación del nuevo Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (Sipsal).



El acto licitatorio fue encabezado por la secretaria de Función Pública y Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Malena Azario; el subsecretario de Higiene y Salud de los trabajadores, Guillermo Coulter; la técnica de la secretaria de Vinculación Territorial, Karin Nebel; el subsecretario de Seguridad Social, Lucas Incicco; y el subsecretario de Higiene y Director Provincial de Gestión Tecnológica Facundo Gómez.



“Es un sistema innovador e inédito”, señaló Azario, y explicó que actualmente en el Estado existen “más de cinco subsistemas de salud laboral” que aglutinan a los trabajadores de las distintas áreas de la Administración santafesina y, por lo tanto, “existen de forma fragmentada y no dialogan entre sí”, reconociendo que se carece de “historias clínicas y datos confiables e información que permita tener datos estadísticos para trabajar en la prevención y el ausentismo”.



La secretaria de Recursos Humanos y Función Pública, detalló que el nuevo sistema “pasa del modelo de autogestión del trabajador -donde el empleado debe realizar una gran cantidad de trámites-, a uno tecnológico que simplificará la solicitud de licencia al trabajador en momentos de enfermedad y accidente”.



En la jornada se presentó un solo oferente SML Consultores Médicos S.A., a quien la comisión técnica evaluará la correspondiente propuesta técnica. Si la misma es aprobada se procederá a realizar la apertura de la oferta económica.

Qué es el Sipsal

El Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral es un sistema integral, moderno y unificado que permitirá centralizar la atención de las patologías médicas; integrar historias clínicas laborales a lo largo de la vida del trabajador; gestionar licencias médicas de corta y larga duración con criterios comunes; atender accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y producir información confiable para mejorar la planificación sanitaria y laboral.

Objetivos del sistema

El Sipsal tiene como objetivos principales:

Cuidar la salud integral de las trabajadoras y los trabajadores del Estado, garantizando prestaciones de calidad.

Fortalecer las acciones de prevención y promoción de la salud.

Acompañar los procesos de recuperación y rehabilitación.

Facilitar el retorno al trabajo en condiciones adecuadas y seguras.

Consolidar un sistema de salud laboral basado en información integrada y transparente.

¿Por qué es necesario?

Sipsal nace como respuesta a un desafío estructural de la administración pública provincial: abordajes fragmentados de las patologías médicas; falta de estadísticas confiables; ausencia de información integrada que permita planificar políticas de prevención basadas en evidencia. Esta medida, además de mejorar el tratamiento de la salud de los trabajadores, permite mejorar su bienestar en el ámbito laboral y reducir el ausentismo.