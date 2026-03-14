Pullaro destacó la baja de homicidios en Santa Fe y el avance contra el narcotráfico

El gobernador destacó que desde que inició su gestión el narcotráfico retrocedió, como también lo hicieron los índices de homicidios, pero remarcó que “no hay nada ganado, es una pelea de todos los días, con decisiones que son difíciles. Tenemos que seguir adelante y no dar un milímetro de ventaja”, luego del encuentro con los fiscales General, Cecilia Vranicich; Regional de Rosario, Matías Merlo; y el jefe de la Unidad Fiscal de Microtráfico, Franco Carbone.

El gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, mantuvo este viernes un encuentro de trabajo con la fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, para evaluar los resultados de las acciones que se implementaron en conjunto contra la violencia y el narcotráfico.



Al respecto, Pullaro destacó que “cuando comenzamos a gobernar esta provincia tomamos la decisión de luchar contra la violencia y el narcotráfico en todas sus dimensiones”, y recordó que el 13 de marzo 2023 “teníamos en la provincia de Santa Fe 112 homicidios; tres años después tenemos 22. Esto es producto de haber enfrentado el tráfico de estupefacientes, y la violencia que generaba, en muchos barrios y ciudades de la provincia de Santa Fe”.



A continuación, el gobernador precisó que junto a los fiscales que integran la Unidad de Microtráfico y a las autoridades del Ministerio Público de la Acusación “estamos llevando adelante esta pelea que está dando los resultados que esperábamos en nuestra provincia”, pero “no hay nada ganado, es una pelea de todos los días, con decisiones que son difíciles. Tenemos que seguir adelante y no dar un milímetro de ventaja”.



Del encuentro, que se realizó en la Sede de Gobierno en la ciudad de Rosario, también participaron el fiscal Regional, Matías Merlos; el jefe de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico, Franco Carbone; y la fiscal de la Coordinación de Fiscales para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General del MPA, Carla Cerliani.