Las Toscas: Accidente de tránsito dejó cuatro personas hospitalizadas

Un accidente de tránsito ocurrido en la noche del 12 de marzo de 2026 en la ciudad de Las Toscas dejó como saldo a cuatro personas trasladadas al hospital local.

El hecho se registró alrededor de las 23.50 horas en la intersección de calles 14 y 45, donde personal de la Comisaría 5ª tomó intervención tras ser alertado del siniestro.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron una motocicleta Guerrero Trip 110 cc, guiada por una mujer mayor de edad que circulaba acompañada por dos menores de 9 y 16 años, todos vecinos de esa localidad, y una motocicleta Corven Triax 150 cc, conducida por un hombre mayor de edad domiciliado en la localidad de El Rabón.

Como consecuencia del impacto, todos los ocupantes de los birrodados fueron asistidos y trasladados al nosocomio local para su atención médica, mientras se realizan las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del accidente.