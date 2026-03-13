Michlig: “Con la media sanción de la nueva Ley Orgánica de Municipios estamos dando un paso histórico”

Este jueves, la Cámara de senadores de la Provincia de Santa Fe, en la Sesión Ordinaria N° 2 del Período 144, presidida por el senador Felipe Michlig otorgó media sanción a la nueva Ley Orgánica de Municipios, en el marco de lo ordenado por la nueva constitución provincial sancionada en septiembre de 2025.

En la misma jornada, luego de la sanción en la cámara alta, el proyecto pasó a la Cámara de Diputados, en donde se aprobó el tratamiento con preferencia para el 9 de abril del presente.

Felipe Michlig reflexionó que “una a vez que se convierta en Ley el mensaje del Ejecutivo quedarán derogadas la Ley Orgánica de Comunas 2439/1935 y la Ley Orgánica de Municipalidades 2756/1939, que rigieron por más de 80 años -a través de distintas modificaciones- hasta el presente, para ser reemplazadas por esta nueva Ley que modernizará y eficientizará el funcionamiento institucional de los gobiernos locales y bajará los gastos de la política”.

Amplio consenso

El Mensaje enviado por el Ejecutivo en diciembre pasado- contó con los votos tanto del oficialismo como de la oposición y cuenta con 111 artículos, en donde se introduce la figura la autonomía municipal, los recursos, las cartas orgánicas de los municipios, regionalización, áreas metropolitanas y asociación Municipal; competencias, justicia de falta, la conformación de los Concejos, plazos electorales y de mandatos, entre otros.

El presidente provisional Felipe Michlig resaltó que «hoy estamos dando media sanción, por unanimidad de todos los senadores presentes (18), en el marco del mandato de la Nueva Constitución Provincial, a una ley histórica para la vida institucional de los 365 gobiernos locales de la Provincia de Santa Fe».

“Bajar los gastos de la política”

“Una vez tratada por diputados, seguro vamos a tener una ley única, abarcativa, consensuada y muy trabajada, que permitirá bajar el gasto de la política como nos pide la gente, fundamentalmente con elecciones cada 4 en el 93% de los distritos, además de brindarles mayor autonomía a los gobiernos locales”.

“Además, en un todo de acuerdo con lo ordenado por la constitución del ’25, se termina con las reelecciones indefinidas, ya que solo se podrá tener una reelección ininterrumpida, y luego viene el recambio, en todos los cargos electivos”.

Resultado de mucho trabajo y del diálogo institucional

“Esto es el resultado de mucho diálogo con todos los actores institucionales interesados en participar de esta construcción con intercambio de opiniones y miradas de distintos tipos. Es así como primero nos reunimos con los intendentes y concejales de Santa Fe y Rosario, con el Foro de intendentes radicales, con representantes los trabajadores municipales, con autoridades del Servicio de Catastro e Información Territorial, con representantes de la Federación de Cooperadoras Escolares para intercambiar propuestas vinculadas al Fondo de Asistencia Educativa (FAE), demás intendentes y presidentes comunales, entre otros”. Indicó Michlig.

Organización institucional

El Senador Michlig reparó en la organización institucional que permitirá achicar las estructuras municipales según el artículo 21, en cuanto a las funciones ejecutiva y legislativas, según el siguiente modo:

1) las que tengan hasta tres mil (3.000) habitantes: con un Intendente a cargo de la función ejecutiva y una Comisión Municipal a cargo de la función legislativa integrada por tres (3) miembros.

2) las que tengan entre tres mil (3.000) y diez mil (10.000) habitantes: con un Intendente a cargo de la función ejecutiva y una Comisión Municipal a cargo de la función legislativa integrada por cinco (5) miembros.

3) las que tengan entre diez mil (10.000) y veinte mil (20.000) habitantes: con un Intendente a cargo de la función ejecutiva y un Concejo Municipal a cargo de la función legislativa integrado por cinco (5) miembros.

4) las que tengan entre veinte mil (20.000) y cincuenta mil (50.000) habitantes: con un Intendente a cargo de la función ejecutiva y un Concejo Municipal a cargo de la función legislativa integrado por siete (7) miembros.

5) las que tengan entre cincuenta mil (50.000) y ochenta mil (80.000) habitantes: con un Intendente a cargo de la función ejecutiva y un Concejo Municipal a cargo de la función legislativa integrado por nueve (9) miembros.

6) las que tengan entre ochenta mil (80.000) y ciento cincuenta mil (150.000) habitantes: con un Intendente a cargo de la función ejecutiva y un Concejo Municipal a cargo de la función legislativa integrado por once (11) miembros.

7) las que tengan más de ciento cincuenta mil (150.000) habitantes: con un Intendente a cargo de la función ejecutiva y un Concejo Municipal, a cargo de la función legislativa, que sumará dos concejales cada cien mil (100.000) habitantes.

Las ciudades de Rosario y Santa Fe mantendrán la cantidad de concejales que tienen al momento de la entrada en vigor de la presente ley.

“El 93% de las localidades tendrá elecciones cada 4 años (316 localidades) y el resto (25 localidades) renovarán los concejos por mitades cada 2 años”, explicó el presidente provisional del senado Felipe Michlig.