En Expoagro, Puccini lanzó el foro que conecta la provincia con el mundo

Con cifras récord en 2025, Santa Fe lanzó en Expoagro la tercera edición del Business Forum, que se realizará del 31 de agosto al 4 de septiembre, proyectando más compradores internacionales, nuevas inversiones y la provincia como hub logístico y productivo del país, con agenda extendida por primera vez a la capital santafesina.

Expoagro 2026 fue el escenario del lanzamiento del Santa Fe Business Forum, el foro de negocios internacionales más grande del país, que este año tendrá lugar del 31 de agosto al 4 de septiembre. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, encabezaron la presentación que reafirma a Santa Fe como protagonista de la agenda productiva y política nacional.



“En apenas dos ediciones, el Business Forum dejó de ser una apuesta para convertirse en una cita obligada del calendario productivo y de internacionalización de las empresas. Los números de 2025 mostraron que Santa Fe instaló un espacio de referencia para atraer inversiones y abrir mercados, y hoy el foro ya es el punto de encuentro más esperado por el sector privado y los actores internacionales”, expresó Puccini.



La edición 2024 del Santa Fe Business Forum marcó el inicio con un impacto económico de $ 1.097 millones, más de 3.000 reuniones de negocios y la participación de 200 compradores internacionales de 45 países. La edición 2025 profundizó ese camino y dejó cifras aún más contundentes: un impacto económico de $ 3.461 millones, operaciones comerciales por más de 15 millones de dólares, y un crecimiento del 215 % respecto a la primera edición. Se concretaron más de 5.000 reuniones de negocios y participaron 250 compradores internacionales, junto a empresas locales, nacionales y extranjeras, inversores y representantes diplomáticos.



En conjunto, las dos primeras ediciones generaron más de $ 4.500 millones de impacto económico, más de 20 millones de dólares en operaciones comerciales, y más de 8.000 reuniones de negocios con la participación de 450 compradores internacionales de más de 45 países, consolidando al foro como la cita ineludible del comercio exterior en Argentina.



Nuevas metas

La secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, afirmó: “Del 31 de agosto al 4 de septiembre, Santa Fe volverá a ser el epicentro de los negocios internacionales. En esta edición, además de sostener la participación de unos 250 compradores internacionales, vamos a orientar la búsqueda hacia mercados estratégicos definidos por los acuerdos y tratados que firmó nuestro país y el Mercosur -como el UE-Mercosur, EFTA y Estados Unidos- y también aquellos que están en negociación. Es una oportunidad para que nuestras PyMEs se inserten con más fuerza en los circuitos globales”.



El foro de inversiones se proyecta con la presencia de más de 40 fondos de venture capital nacionales e internacionales, mientras que el auditorio de capacitaciones incluirá charlas sobre mercados internacionales, certificaciones, modalidades de comercialización y logística, con la participación de embajadores y representantes diplomáticos.

Santa Fe Business Forum 2026 desembarca en la capital provincial

Asimismo, se anunció la ampliación de los circuitos productivos a más localidades y empresas, para que los compradores internacionales puedan conocer de primera mano la diversidad y calidad de la producción santafesina. Además, por iniciativa del gobernador Maximiliano Pullaro, el foro se extenderá por primera vez también a la ciudad de Santa Fe, con reuniones institucionales, instancias de networking y visitas a firmas, fortaleciendo la articulación entre el sector público y privado.