Villa Ocampo: Actualización del RUPP para productores agropecuarios

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a los productores agropecuarios de la ciudad que ya se encuentra vigente el período de actualización obligatoria del Registro Único de Producciones Primarias (RUPP), trámite que podrá realizarse desde el 18 al 31 de mayo.

La actualización puede efectuarse de manera online mediante autogestión o de forma presencial en la Oficina de Producción, ubicada en Padre Ángel Tibaldo 1578 – Primer Piso, de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 13:00 hs.

Desde el área se recuerda a los productores concurrir con la documentación correspondiente: clave, boleto de marca y última acta de vacunación.

El RUPP es una herramienta fundamental para mantener actualizado el registro de las actividades productivas primarias y acceder a distintos beneficios y gestiones vinculadas al sector agropecuario.

Para más información o asesoramiento, los interesados pueden acercarse a la Oficina de Producción durante los días y horarios establecidos.