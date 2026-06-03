En AgroActiva, Scaglia destacó el papel de las mujeres en el presente y el futuro del campo

La ex vicegobernadora de Santa Fe y actual diputada nacional, Gisela Scaglia, participó del panel “Mujeres Activas” en Agroactiva 2026 junto a Gina “La Piculina” Bentivoglio y Pilu Giraudo. La actividad fue organizada por Fundación Pensar Santa Fe, Agroactiva, Banco Nación y Ellas Lideran Santa Fe, y reunió a mujeres vinculadas a la producción, la educación, la política y las instituciones del sector agropecuario.

Durante la charla, Scaglia compartió parte de su historia personal y recordó sus primeros años de vida en el campo, en el departamento San Jerónimo. También contó cómo fue su decisión de estudiar Ciencias Políticas en una familia donde gran parte de las expectativas estaban vinculadas a la producción agropecuaria.

“Quizás ser mujer y atreverse nos exige el doble, porque muchas veces tenemos que tumbar puertas para poder hacerlo. Por eso siempre digo que no esperen a sentirse merecedoras de un lugar. Anímense, participen y construyan su propio camino”, sostuvo.

La ex vicegobernadora recordó que el esfuerzo y la cultura del trabajo que aprendió en el campo siguen marcando su forma de entender la política y la representación. En ese sentido, señaló que desde distintos lugares también se puede defender al sector productivo y acompañar a quienes generan trabajo y desarrollo en el interior.

Al dirigirse a los jóvenes presentes, remarcó la importancia de animarse a elegir su propio camino y de no tener miedo a equivocarse. “Siempre les digo a los jóvenes que no tengan miedo de equivocarse. Muchas veces aprendemos más de los errores que de los aciertos. Lo importante es encontrar aquello que las apasiona y animarse a hacerlo”, afirmó.

Scaglia también destacó la importancia de involucrarse en instituciones, organizaciones y espacios colectivos, y alentó a las nuevas generaciones a participar y comprometerse con los ámbitos donde pueden aportar valor y generar cambios.

La jornada “Mujeres Activas” formó parte de las actividades inaugurales de Agroactiva 2026 y puso el foco en el aporte de las mujeres al desarrollo productivo del país. Según los datos compartidos durante el encuentro, actualmente una de cada cuatro personas que trabajan en el agro argentino son mujeres.