DEL CAMPO A LA INDUSTRIA: Agregar valor frente al Acuerdo Unión Europea – Mercosur

El nuevo escenario internacional abre oportunidades, pero también plantea desafíos para la producción, la industria y las exportaciones de Santa Fe.

CARSFE organiza un seminario que reunirá a referentes del sector público, privado, la Unión Europea, la industria y especialistas en comercio internacional para analizar cómo transformar este contexto en más producción, más empleo y más agregado de valor.

Fecha: 24 de junio

Hora: 09:00 a 13:00 hs.

Lugar: Ríos de Gula – Puerto de Santa Fe

Participación libre con inscripción previa.

En el programa encontrarás el cronograma completo, los disertantes y el enlace de inscripción.