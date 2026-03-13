Villa Ocampo: Avanza la ampliación de la red de agua potable en Isleta Centro

La Municipalidad continúa desarrollando trabajos de infraestructura para mejorar el acceso a los servicios básicos en zonas rurales. En este marco, avanza la obra de ampliación de la red de agua potable en el paraje Isleta Centro, lado Este, una intervención que permitirá extender el servicio a familias que hasta el momento no contaban con esta prestación.

Los trabajos se realizan de manera conjunta con la Cooperativa Cotelvo y consisten en la ejecución de aproximadamente 1000 metros de cañería de 50 milímetros de diámetro, que se están instalando desde el tanque de agua existente para ampliar la red de distribución en el sector.

Esta ampliación contempla además la realización de 20 conexiones domiciliarias, lo que permitirá que numerosos hogares accedan al servicio de agua potable en sus viviendas.

La obra representa un avance significativo en materia de infraestructura y servicios, ya que permitirá mejorar las condiciones de vida de los vecinos del paraje, garantizando el acceso a un recurso fundamental como el agua segura.

Desde el municipio destacaron que este tipo de intervenciones forman parte del compromiso de continuar fortaleciendo la infraestructura básica en distintos puntos de la comunidad, trabajando de manera articulada con instituciones locales para dar respuesta a las necesidades de los vecinos.