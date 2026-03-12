Villa Ocampo realizará el evento “M’Bareté: Manos de Mujeres” por el Mes de la Mujer

En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer, la Municipalidad de Villa Ocampo llevará adelante el evento “M’Bareté: Manos de Mujeres” , que se realizará el viernes 13 de marzo a las 20:30 horas en la Casa de la Cultura, con el objetivo de reconocer y visibilizar el aporte de las mujeres en la comunidad.

La jornada contará con presentaciones artísticas a cargo de Daniela Massaro, Julieta Vicentín y el grupo vocal “Armonía de Mujer”, además de la participación de artistas invitadas, quienes brindarán propuestas culturales para acompañar este encuentro especial.

Durante el evento también se realizará un reconocimiento a mujeres de la comunidad, mediante la entrega de presentes en homenaje a su compromiso social y su trabajo comunitario, destacando el rol fundamental que muchas mujeres desempeñan en distintos ámbitos de la vida local.

Asimismo, se presentará una muestra histórica a cargo del Museo Histórico y de Ciencias Naturales “Aníbal Gregoret” , que aportará una mirada sobre la historia y la participación de las mujeres en la comunidad.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo invitan a toda la comunidad a participar de esta propuesta cultural y de reconocimiento que forma parte de las actividades organizadas en la ciudad para conmemorar el Mes de la Mujer.