Villa Ocampo realizará una nueva edición de la Feria Ocampense por el Día de la Mujer

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a la comunidad a participar de la Feria Ocampense por el Día de la Mujer, que se llevará a cabo el domingo 15 de marzo a partir de las 17:00 horas en el ingreso a la ciudad, en el marco de las actividades vinculadas a la conmemoración del 8 de marzo.

La feria contará con la participación de artesanos y emprendedores rurales, quienes ofrecerán al público una amplia variedad de productos elaborados localmente, entre ellos artesanías, productos de huerta, dulces caseros, plantas, juegos y otras propuestas destinadas a toda la familia.

Esta actividad busca generar un espacio de encuentro y promoción para los emprendedores locales, permitiendo que puedan comercializar sus producciones y dar a conocer su trabajo en un entorno comunitario.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo invitan a vecinos y visitantes a acercarse y recorrer esta feria que forma parte de las propuestas organizadas en la ciudad para conmemorar el Mes de la Mujer, promoviendo el acompañamiento y la visibilización del trabajo de emprendedoras y productores de la región.