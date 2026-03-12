La Municipalidad de Villa Ocampo firmó un convenio para la creación de una Oficina de Castraciones , en el marco del programa de la Red de Políticas Públicas de Equilibrio Poblacional , con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los animales domésticos de la comunidad y avanzar en políticas sostenidas de bienestar animal.

La nueva oficina funcionará en un espacio físico dentro de la Casa de la Cultura , desde donde se impulsarán acciones orientadas a implementar un programa de castraciones masivas, sistemáticas y permanentes, promoviendo además la tenencia responsable de mascotas y el control ético de la población animal.

Esta iniciativa se plantea como un eje estratégico de articulación y trabajo conjunto, que permitirá fortalecer las campañas de concientización en la comunidad, fomentar las adopciones responsables y consolidar políticas públicas vinculadas al cuidado y protección de los animales.



El proyecto se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre el municipio y la Asociación Civil Protectora de Animales “Patitas Felices” de Villa Ocampo, organización comprometida con la protección y el bienestar animal.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo destacaron que la creación de esta oficina representa un hecho significativo para la comunidad, ya que permitirá avanzar de manera organizada y sostenida en políticas públicas destinadas al cuidado, control y protección de los animales domésticos.