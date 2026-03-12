Las Toscas: Talleres de gestión de residuos y compostaje

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático junto a la Municipalidad de Las Toscas invitan a participar de la capacitación sobre separación de residuos y compostaje domiciliario, destinado a vecinos, familias y público en general, con el objetivo de formar hábitos ciudadanos más sustentables respecto al tratamiento de los residuos.



Lugar: Territorio Productivo Las Toscas

Día: Miércoles 18 de marzo

Hora: 11 hs.

En el siguiente link se deberá completar inscripción:

https://forms.gle/yPn4HmkYVCTZKvYZ8