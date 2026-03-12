Villa Ocampo: Dos personas hospitalizadas tras accidente de tránsito

Un accidente de tránsito ocurrido en la mañana del 12 de marzo de 2026 en la ciudad de Villa Ocampo dejó como saldo a dos personas trasladadas al hospital local.

El hecho se registró alrededor de las 09.10 horas en la intersección de calles 25 de Mayo y 9 de Julio, donde personal de la Comisaría 4ª tomó intervención tras ser alertado del siniestro.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron un utilitario Peugeot Partner, conducido por una mujer domiciliada en esa localidad, y una motocicleta Beta Urban 110 cc, guiada por otra mujer mayor de edad, quien circulaba acompañada por un hombre, ambos residentes en Villa Ocampo.

Como consecuencia del impacto, los ocupantes del birrodado fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados por el servicio de emergencias 107 al nosocomio local para recibir atención médica. Las actuaciones continúan para determinar la mecánica del accidente.