Rosario tendrá un vuelo chárter para vivir la Fórmula 1 en San Pablo

Con un vuelo chárter directo Rosario-San Pablo para asistir al Gran Premio de Fórmula 1, el Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas” reafirma su rol estratégico en la conectividad internacional y proyecta a la ciudad como motor de desarrollo turístico y productivo de la región. El vuelo partirá el jueves 5 de noviembre y regresará el lunes 9.

El Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” anunció el lanzamiento de un vuelo chárter directo a San Pablo para asistir al Gran Premio de Fórmula 1. La medida se integra a la estrategia del Gobierno de Santa Fe conducido por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministerio de Desarrollo Productivo liderado por Gustavo Puccini, de fortalecer la infraestructura aeroportuaria y ampliar las oportunidades de vinculación internacional para la ciudad y la región.



La propuesta se desarrolla junto a la mayorista OLA y la aerolínea Flybondi, y permitirá que los fanáticos del automovilismo accedan desde Rosario al único evento del campeonato mundial que se disputa en Sudamérica. El vuelo partirá el jueves 5 de noviembre y regresará el lunes 9, garantizando la experiencia completa del fin de semana en el histórico circuito de Interlagos.



El paquete turístico incluye pasaje aéreo chárter Rosario-San Pablo-Rosario, cuatro noches de alojamiento con desayuno, entradas oficiales para clasificación y carrera, traslados, coordinación permanente, kit de viaje y asistencia médica internacional.



Desde el Aeropuerto de Rosario destacaron que este vuelo chárter instala un modelo que permite pensar futuras iniciativas aéreas y turísticas de similar alcance, consolidando a Santa Fe como actor relevante en la agenda internacional. “Cada nueva ruta internacional es una oportunidad para que Rosario y Santa Fe se proyecten, generando empleo, turismo y orgullo local. Este vuelo chárter a la Fórmula 1 es un paso más en el objetivo de ampliar la conectividad y ofrecer destinos únicos saliendo desde nuestra provincia”, señaló el presidente de la terminal, Juan Pío Drovetta.



El paquete estará disponible para su comercialización a través de agencias de viajes, con cupos limitados.

La terminal aérea rosarina continúa diversificando sus servicios y generando nuevas propuestas para que los viajeros de la región puedan acceder a experiencias internacionales reafirmando el compromiso del Gobierno de Santa Fe con el desarrollo económico y turístico.