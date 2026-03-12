Villa Ocampo: Avanza la obra del Puente El Pindó y entra en su etapa final

La obra correspondiente al Puente El Pindó se encuentra actualmente en su etapa final, alcanzando un avance aproximado del 90 % de ejecución.

En esta instancia se están llevando adelante las tareas finales de obra, entre las que se destacan la ejecución de la carpeta asfáltica sobre el puente y sus accesos, un paso fundamental para la habilitación de la circulación vehicular.



Asimismo, se continúan desarrollando trabajos de protección de los estribos, con el objetivo de garantizar la estabilidad estructural y la correcta durabilidad de la infraestructura.

Este proyecto representa una mejora significativa para la conectividad con Puerto Ocampo y la seguridad vial en la zona, consolidando una obra clave para el desarrollo y la transitabilidad de la zona.