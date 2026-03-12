Se realizó la reunión del Consorcio GIRSU Microregión 1 A con autoridades provinciales

El pasado martes 10 , se llevó a cabo una reunión de trabajo entre Intendentes y Presidentes de Comuna que integran el Consorcio GIRSU Microregión 1 A y funcionarios del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de evaluar los avances en la gestión regional de residuos y proyectar las próximas metas ambientales.

Del encuentro participaron el Secretario de Ambiente de la provincia , Gustavo Leone, y la Directora de Gestión de Residuos y Economía Circular , Cecilia Álvarez, quienes junto a las autoridades locales analizaron el progreso alcanzado en el último año en el funcionamiento del Complejo Ambiental.

Durante la jornada se realizó un balance de los avances logrados, destacándose las mejoras de infraestructura implementadas en el predio, así como la incorporación de nueva maquinaria y equipamiento, herramientas fundamentales para optimizar las tareas operativas y fortalecer el sistema regional de tratamiento de residuos.



Asimismo, uno de los puntos centrales del encuentro fue la definición de los lineamientos para la segunda etapa del plan GIRSU, que estará orientada a fortalecer la gestión de residuos en cada una de las localidades que conforman el consorcio, con el propósito de ampliar el impacto positivo de estas políticas ambientales en todo el territorio de la microregión.

Como cierre de la jornada, las autoridades realizaron una recorrida por las instalaciones del complejo, donde el equipo de gestión presentó las mejoras operativas implementadas. En este marco, se supervisó además el inicio de los trabajos para el cierre definitivo del basural a cielo abierto de la ciudad, un paso clave para avanzar hacia un modelo de gestión ambiental más sostenible y para mejorar las condiciones de salud pública y calidad de vida de la comunidad.