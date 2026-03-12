Villa Ocampo: Aprehenden a un hombre tras un hecho de violencia de género

Un hombre mayor de edad fue aprehendido en la noche del 11 de marzo de 2026 en la ciudad de Villa Ocampo, luego de un episodio de violencia de género ocurrido en barrio Esperanza.

El hecho se registró alrededor de las 23.20 horas, cuando personal de la Comisaría 4ª recibió un llamado telefónico de una vecina que manifestó que su pareja la estaría golpeando en su domicilio. Ante la situación, se solicitó la colaboración de efectivos del Comando Radioeléctrico Zona Norte.

Al arribar al lugar, los uniformados solicitaron la presencia del servicio de emergencias SIES 107, cuyos profesionales asistieron a la mujer y la trasladaron al nosocomio local para su atención médica.

En tanto, el hombre involucrado fue identificado y trasladado a sede policial en calidad de aprehendido.



Del hecho se dio conocimiento al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, a la Oficina de Gestión de Tribunales (OGT) y al área de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género y Sexual y Familiar (AIVGS y F), continuándose con las actuaciones correspondientes.