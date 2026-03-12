Educación digital: Presentación del programa que busca regular el uso de nuevas tecnologías

“Hoy la provincia de Santa Fe se pone a la vanguardia en materia de educación digital”. Lo afirmó el director ejecutivo de Grooming Argentina, Hernán Navarro, durante la presentación del Programa de Educación Digital, encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Educación, José Goity. Del acto también participaron el coordinador del programa, Lucas Raspall; el director ejecutivo de Faro Digital, Felipe Sala; autoridades provinciales, legisladores y representantes de la Universidad Nacional del Litoral.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó este miércoles el Programa de Educación Digital, una iniciativa que busca establecer pautas para la regulación del uso de nuevas tecnologías en los establecimientos educativos y promover un uso seguro, saludable, responsable, ético y creativo de los entornos digitales. Además, contempla instancias de formación y capacitación para docentes y equipos directivos en alfabetización digital, ciudadanía digital y cuidado en entornos virtuales.



La presentación se realizó en el Salón Blanco de Casa de Gobierno y fue encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro junto al ministro de Educación, José Goity, quien brindó detalles sobre los alcances de la propuesta y las acciones previstas para su implementación en todo el sistema educativo provincial.



El programa apunta a generar las condiciones necesarias para impulsar una transformación gradual y sostenida de las prácticas educativas vinculadas al uso de tecnologías. La propuesta se integrará de manera transversal a las prácticas pedagógicas de las instituciones educativas de la provincia.



Al respecto, el gobernador sostuvo que esta discusión “es una problemática que el Estado tiene que abordar y pensar permanentemente, animándose a tomar decisiones que impliquen cambios en las políticas públicas para que la ciudadanía pueda vivir mejor”. En ese sentido, remarcó: “Nosotros no vinimos a ser conservadores; vinimos a cambiar la realidad”.



Pullaro agregó que abordar la educación digital “hoy significa ser formador en la República Argentina”, y subrayó que “el fortalecimiento del sistema educativo es trascendental para la sociedad que queremos construir. Que los chicos estén en las aulas aprendiendo y construyendo ciudadanía digital implica llevar adelante políticas de fondo que nos van a trascender”.



Por su parte, el ministro Goity destacó la importancia de abordar la temática desde una perspectiva integral: “Es fundamental que trabajemos no solamente en torno a los dispositivos digitales, sino en la educación digital de manera amplia y comprensiva”.



Bienestar digital

El Programa de Educación Digital también promueve el bienestar digital, la prevención de adicciones tecnológicas, la regulación del tiempo de pantalla y el cuidado de la salud mental en entornos digitales.



Entre sus herramientas prevé la creación de un Sistema Provincial de Alerta Temprana en Riesgos Digitales Escolares, articulado con equipos socioeducativos y áreas de salud, justicia y protección de derechos. El objetivo es detectar situaciones de riesgo vinculadas al uso indebido de tecnologías, como grooming, ciberbullying, apuestas online, sextorsión, consumos problemáticos, violencias digitales, estafas online o ludopatía digital.

Una urgencia social

El coordinador del programa, Lucas Raspall, explicó que la propuesta contempla instancias permanentes de capacitación docente. “Hay que formar a los docentes de los tres niveles con diferentes profundizaciones, y ese proceso no se va a interrumpir nunca, porque estas problemáticas cambian constantemente”, afirmó. También destacó que el plan permitirá “llegar a todas las escuelas de la provincia”.



En la misma línea, el director ejecutivo de Grooming Argentina, Hernán Navarro, sostuvo que la iniciativa posiciona a Santa Fe como referencia nacional. “La provincia se pone a la vanguardia en materia de educación digital. Estamos ante una realidad compleja desde todo punto de vista y lo que hoy sucede en Santa Fe puede transformarse en un modelo para el resto del país”, señaló. “Lo que estamos lanzando es una respuesta a una verdadera urgencia social”, agregó.



Por su parte, Felipe Sala, de la Asociación Civil Faro Digital, destacó que “la tecnología atraviesa nuestra vida cotidiana y debemos habitar ese territorio digital de manera humana, consciente y responsable”.



Del acto participaron también la secretaria general del Ministerio de Educación, María Martín; el secretario de Coordinación y Transformación Digital, Mauricio Basso; el secretario de Derechos Humanos, Emilio Jatón; el senador por el departamento La Capital, Julio Garibaldi; diputados provinciales; la rectora y la vicerrectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Laura Tarabella y Liliana Dillon; el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL, Matías Candioti Busaniche; además de concejales y otras autoridades.

Santa Fe establece pautas para el uso de celulares en las escuelas y limita su utilización durante la jornada escolar

El Ministerio de Educación de Santa Fe comunicó a las instituciones educativas un conjunto de pautas para regular el uso de teléfonos celulares dentro de las escuelas. La medida establece límites claros para la utilización de dispositivos digitales personales durante la jornada escolar y busca fortalecer los entornos de aprendizaje, priorizando la atención en clase y el bienestar de los estudiantes.



El documento establece que el uso recreativo de dispositivos digitales personales dentro del aula quedará prohibido para todos los estudiantes en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial.



La normativa se enmarca en el Programa de Educación Digital que impulsa la provincia y apunta a equilibrar el acceso a la tecnología con la necesidad de preservar espacios pedagógicos adecuados para el desarrollo cognitivo, social y emocional de niñas, niños y adolescentes.

Uso responsable

El gobernador Maximiliano Pullaro dijo, en la presentación del programa, que aplicar esta medida respecto a los celulares significa “ser transformadores”, porque “el fortalecimiento del sistema educativo es trascendental para la sociedad que queremos construir, con los chicos en las aulas aprendiendo y construyendo ciudadanía digital, llevando adelante políticas de fondo que nos van a trascender”, aseguró.



El ministro de Educación, José Goity, manifestó que restringir el uso de celular es “un desafío” para el sistema educativo porque “las escuelas están atravesadas por esta problemática” y en ese contexto “tenemos que formar a los niños y niñas para un uso seguro y responsable de los dispositivos dentro de la alfabetización digital”.



El médico psiquiatra y psicoterapeuta, Lucas Raspall, dijo que el plan es “saber usar de manera segura, responsable, ética y creativa un celular”, para lo cual se busca “capacitar a docentes y llevar al aula material didáctico sobre el uso de dispositivos, llegando a todas las escuelas de la provincia”.

Aplicación según el nivel educativo

En nivel inicial y primario el uso de celulares personales no estará permitido dentro de las instituciones educativas durante todo el horario escolar, incluyendo tiempo de clases y recreos. No obstante, la medida no impide el trabajo pedagógico con tecnología cuando sea necesario utilizar herramientas digitales. Las familias podrán decidir si los estudiantes llevan o no teléfonos a la escuela, pero no podrán utilizarlos durante la jornada.



En nivel secundario los celulares podrán utilizarse únicamente cuando formen parte de una actividad pedagógica previamente planificada y autorizada por el equipo directivo dentro de un proyecto institucional. Fuera de esos casos, las escuelas deberán establecer normas claras de guardado y uso dentro de los acuerdos de convivencia institucional. Entre las alternativas se incluye mantener los dispositivos guardados durante las clases o promover recreos libres de pantallas.

Acuerdos de convivencia y participación de las familias

Las instituciones educativas deberán incorporar estas pautas dentro de sus acuerdos de convivencia, definiendo reglas sobre el uso, el guardado de los dispositivos, los canales de comunicación con las familias y las responsabilidades ante eventuales pérdidas o daños.



Ante incumplimientos, las intervenciones deberán seguir el principio de gradualidad previsto en el régimen de convivencia escolar, priorizando instancias formativas, de reflexión y reparación antes que medidas punitivas.



El Ministerio propone a las familias que participen en instancias de diálogo con las escuelas y firmen una carta compromiso al inicio del ciclo lectivo para acompañar el uso responsable de la tecnología por parte de los estudiantes.

Excepciones y fundamentos de la medida

La normativa contempla excepciones para casos específicos, como estudiantes que necesiten utilizar dispositivos para el monitoreo de su salud o garantizar condiciones de accesibilidad vinculadas a determinadas discapacidades.



El Ministerio fundamenta la medida en estudios nacionales e internacionales que advierten sobre los efectos del uso intensivo de dispositivos digitales en edades tempranas, incluyendo dispersión de la atención y la concentración y riesgos vinculados a problemáticas como el ciberacoso o el grooming.