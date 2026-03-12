Día del Escudo Nacional Argentino

El 12 de marzo se conmemora en Argentina el Día del Escudo Nacional, en homenaje a la aprobación oficial del Escudo Nacional Argentino por la Asamblea del Año XIII en 1813.
El escudo fue adoptado como símbolo de unidad y libertad de las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata. Sus elementos tienen significados muy claros:
• Las manos entrelazadas: la unión de las provincias.
• La pica o lanza: la defensa de la libertad.
• El gorro frigio: símbolo de libertad.
• El sol naciente: el nacimiento de una nueva nación.
• Las ramas de laurel: la victoria