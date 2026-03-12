Día del Escudo Nacional Argentino

El 12 de marzo se conmemora en Argentina el Día del Escudo Nacional, en homenaje a la aprobación oficial del Escudo Nacional Argentino por la Asamblea del Año XIII en 1813.

El escudo fue adoptado como símbolo de unidad y libertad de las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata. Sus elementos tienen significados muy claros:



• Las manos entrelazadas: la unión de las provincias.

• La pica o lanza: la defensa de la libertad.

• El gorro frigio: símbolo de libertad.

• El sol naciente: el nacimiento de una nueva nación.

• Las ramas de laurel: la victoria