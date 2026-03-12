Las Toscas: La Municipalidad se reunió con el Colegio de Arquitectura D6

La Municipalidad de Las Toscas llevó adelante una reunión de trabajo con representantes del Colegio de Arquitectura Distrito 6, con el objetivo de fortalecer la articulación institucional y avanzar en herramientas que contribuyan al ordenamiento y desarrollo planificado de la ciudad.

Del encuentro participaron el Intendente Iván Sánchez, el Subsecretario de Obras Públicas, Alejandro Benseñor, y la arquitecta Marisol López, junto a integrantes de la institución profesional.

Durante la reunión se abordaron distintas líneas de trabajo conjunto, entre ellas la posibilidad de establecer convenios de colaboración, avanzar en la digitalización de expedientes vinculados a obras, promover acciones que permitan aumentar la regularización de construcciones y fortalecer la planificación del crecimiento urbano.

Además, se planteó la necesidad de trabajar en la actualización de la Ordenanza Nº 010/1993 (Reglamento de Edificación), con el objetivo de adecuar la normativa vigente a las demandas actuales y acompañar el desarrollo de la ciudad.

Este tipo de encuentros permiten generar espacios de diálogo y cooperación con instituciones profesionales, aportando herramientas para mejorar la gestión, modernizar los procesos administrativos y consolidar una planificación urbana ordenada y sostenible.