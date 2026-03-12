La Expo Rural de Reconquista presentará su 90° edición en Expoagro

La Sociedad Rural de Reconquista realizará este jueves 12 de marzo a las 13:30 el lanzamiento oficial de la 90° Expo Rural de Reconquista, en el Auditorio de Prensa de Expoagro 2026, la megamuestra agroindustrial que se desarrolla en la ciudad de San Nicolás (Buenos Aires).

La presentación contará con la participación de autoridades de la institución y del intendente de Reconquista, Amadeo Enrique Vallejos, quienes brindarán detalles sobre la exposición que se realizará del 7 al 9 de agosto en el predio de la Sociedad Rural.

En el marco de una edición especial por sus 90 años de historia, la Expo Rural de Reconquista buscará proyectar en uno de los principales escenarios del agro argentino el potencial productivo del norte santafesino y el crecimiento sostenido de una muestra que cada año reúne a cientos de expositores, empresas, cabañas y miles de visitantes de toda la región.

Desde la institución se invita especialmente a los periodistas y medios de Reconquista que se encuentren recorriendo Expoagro a acompañar la presentación.