Villa Ocampo: Se realizará un taller de separación de residuos y compostaje comunitario

La Municipalidad de Villa Ocampo, en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, llevará adelante un taller de separación de residuos y compostaje comunitario , que se realizará el martes 17 de marzo a las 19:00 horas en el Salón 30 de Noviembre.

La capacitación tiene como objetivo promover la incorporación de hábitos que contribuyan al cuidado del ambiente, brindando herramientas prácticas para la correcta separación de residuos y el desarrollo de prácticas de compostaje a nivel comunitario.

El taller será de modalidad teórico–práctica y está destinado a equipos del municipio, clubes, instituciones públicas y organizaciones, con la finalidad de fortalecer el trabajo conjunto en materia de gestión ambiental y tratamiento responsable de los residuos.

Los interesados podrán inscribirse a través del formulario disponible en la descripción de la publicación, teniendo en cuenta que los cupos son limitados.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo se invita a la comunidad y a las instituciones a participar de esta propuesta de formación que busca fomentar prácticas sostenibles y el compromiso colectivo con el cuidado del ambiente.