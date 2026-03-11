Provincia presenta un programa integral de Educación Digital

La iniciativa será presentada este miércoles a las 11 por el ministro de Educación, José Goity, junto a especialistas en ciudadanía digital y prevención del grooming. El programa busca promover el uso seguro, crítico y creativo de las tecnologías en el ámbito escolar. La actividad será transmitida a través del canal oficial de YouTube del Gobierno Provincial.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentará este miércoles el Programa de Educación Digital, una iniciativa destinada a promover el uso seguro, responsable y pedagógico de las nuevas tecnologías dentro de las escuelas.



La actividad se realizará a las 11 en el Salón Blanco de Casa de Gobierno (3 de Febrero 2649) y contará con la participación del ministro de Educación, José Goity, quien brindará detalles sobre los alcances de la propuesta y las acciones previstas para su implementación en todo el sistema educativo provincial.



Durante la presentación -que será transmitida a través del canal oficial de YouTube del Gobierno Provincial- también participarán especialistas y referentes en ciudadanía digital y prevención de violencias en entornos virtuales: Lucas Raspall, Hernán Navarro, director de Grooming Argentina, y Felipe Sala, de Faro Digital, quienes aportarán su mirada sobre los desafíos que plantea la incorporación de tecnologías en la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes.



El Programa de Educación Digital de Santa Fe tiene como objetivo generar las condiciones necesarias para impulsar una transformación gradual y sostenida de las prácticas educativas vinculadas al uso de tecnologías. En este marco, la propuesta busca fortalecer capacidades para que estudiantes y docentes desarrollen un uso seguro, saludable, responsable, ético, crítico y creativo de los entornos digitales, en sus distintos soportes y modalidades.



La iniciativa se integrará de manera transversal a las prácticas pedagógicas de las instituciones educativas de la provincia, reconociendo a la escuela como un espacio central para la formación ciudadana y para el desarrollo de habilidades necesarias en la sociedad digital contemporánea.

Día: Miércoles 11 de marzo.

Hora: 11.

Lugar: Salón Blanco, Casa de Gobierno, 3 de Febrero 2649, Santa Fe.

Transmisión: Canal oficial de YouTube del Gobierno Provincial. https://www.youtube.com/live/YGNglygGcjc