La Provincia firmó la compra de Casa Cuna para crear el Polo de la Niñez

La afirmación pertenece al titular de la Fundación Mundo Pequeño, Raúl Dalinger, durante el acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro en el que se firmó el boleto de compraventa del inmueble donde funciona Casa Cuna, en la ciudad de Santa Fe. El edificio será destinado al Polo de la Niñez, un espacio integral orientado a la atención y protección de niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración de derechos.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este miércoles la firma del boleto de compraventa del inmueble donde funciona Casa Cuna, actualmente propiedad de la Sociedad San Vicente de Paul. El edificio, ubicado en San Juan 2388 de la ciudad de Santa Fe y fundado en 1935, será destinado a la creación del Polo de la Niñez, un espacio integral orientado a fortalecer las políticas de protección de niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración de derechos.



La iniciativa forma parte de una estrategia provincial que busca mejorar la respuesta institucional frente a situaciones de vulnerabilidad social. Se trata del segundo dispositivo de estas características en el país: el primero será inaugurado próximamente en la ciudad de Rosario.

Un gobierno que prioriza las infancias

Durante el acto, Pullaro sostuvo que el Polo de la Niñez demuestra que “las cosas se pueden hacer de manera diferente” y destacó la importancia de impulsar políticas públicas que trasciendan gestiones y perduren en el tiempo. “Queremos que nos recuerden por las transformaciones que permitan que recuperen sus derechos”, señaló. Además, explicó que el gobierno provincial puso en marcha un programa para mejorar las condiciones de todos los hogares convivenciales de la provincia y dotarlos de los recursos necesarios para su funcionamiento.



Acompañaron al gobernador la ex vicegobernadora y actual diputada nacional Gisela Scaglia; las ministras de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, y de Salud, Silvia Ciancio; la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Daniela León; el director general de Asuntos Legales de la Asociación San Vicente de Paul, Agustín Obligado; el apoderado de la entidad, Juan Carlos Batistela; el defensor de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia, Juan Cruz Giménez; y el titular de la Fundación Mundo Pequeño, Raúl Dalinger.



Recursos sin precedentes

La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Daniela León, destacó que la intervención permitirá recuperar un inmueble de valor patrimonial para la ciudad y resignificarlo a través del Polo de la Niñez.



Según explicó, el dispositivo funcionará todos los días del año y se convertirá en un espacio permanente de escucha y acompañamiento para niños, niñas y adolescentes. “Será el deber ser del sistema de promoción y protección de derechos, con un dispositivo abierto de manera permanente para que cada niño, niña y adolescente tenga un lugar donde ser escuchado activamente”, afirmó.



El titular de la Fundación Mundo Pequeño, Raúl Dalinger, subrayó el volumen de recursos que el Estado provincial está destinando a las políticas de infancia. “En 20 años de trabajo en el territorio jamás habíamos visto tantos recursos humanos y económicos orientados a la restitución de los derechos de los niños en la provincia”, aseguró. Mundo Pequeño es titular de centros residenciales que trabajan en conjunto con Niñez de la Provincia. Dalinger destacó que la creación de los Polos de la Niñez puede convertirse en una referencia a nivel nacional. “Esto va a ser modelo e inspiración en el país. Significa poner fin a la improvisación, porque durante muchos años, cuando había una situación de vulneración de derechos, nos encontrábamos con un sistema que no estaba preparado”, afirmó.

Cómo funcionará el Polo de la Niñez

El nuevo dispositivo contará con guardias presenciales las 24 horas, los 365 días del año, y estará organizado bajo el concepto de “La Ruta de los Derechos”, un circuito de atención integral en el que el niño, niña o adolescente es el protagonista del proceso de intervención.



Este modelo busca simplificar los procedimientos, evitar traslados innecesarios y brindar respuestas rápidas ante situaciones críticas, concentrando en un mismo espacio distintas áreas del Estado que intervienen en la restitución y protección de derechos.



De esta manera, por primera vez en la provincia se podrá abordar de forma integral la garantía de los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, a partir de un dispositivo que articula equipos técnicos, atención permanente y acciones coordinadas entre distintos organismos públicos.



En paralelo, el Gobierno Provincial también avanzará en la adquisición de un inmueble en la zona sur de Rosario, donde funcionará el Centro de Referencia de Responsabilidad Penal Adolescente, otro dispositivo orientado a fortalecer las políticas públicas vinculadas con la niñez y la adolescencia.