Villa Ocampo: Recuperan motocicleta robada tras un allanamiento en San Antonio de Obligado

Personal de la Comisaría IV de la Unidad Regional IX, en un trabajo conjunto con efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) de la ciudad de Las Toscas, logró recuperar una motocicleta que había sido denunciada como sustraída días atrás.

El procedimiento se llevó a cabo el 10 de marzo de 2026 alrededor de las 11.00 horas, cuando tras una requisa domiciliaria realizada en una vivienda ubicada en zona urbana, en calle 4 s/n de la localidad de San Antonio de Obligado, se logró secuestrar una motocicleta Honda Wave 110 cc, de color negro.

En el hecho resultó involucrado un joven mayor de edad domiciliado en ese lugar, a quien se le atribuyó el delito de hurto calificado.

La motocicleta había sido denunciada como sustraída por una mujer mayor de edad, quien radicó la denuncia el pasado 6 de marzo de 2026 en la Comisaría IV de la ciudad de Villa Ocampo. Las actuaciones continúan bajo la órbita de la justicia competente.