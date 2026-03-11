Se dio inicio al Juicio Oral y Público por el asesinato del camionero ocampense Fernando Francovich

Con la presencia de un jurado popular en los Tribunales de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, dio inicio el juicio oral y público por el asesinato de Fernando Francovich, el joven camionero de Villa Ocampo acribillado el 21 de marzo de 2023.

El proceso busca determinar la responsabilidad de cuatro imputados en un hecho calificado por la Fiscalía como homicidio triplemente agravado, que prevé la pena de prisión perpetua en caso de condena.

Celestino «Tino» Cárdenas está acusado como el autor material del crimen, mientras que su hermano Oscar Alfredo «Poro» Cárdenas, Mario Andrés «Choni» Jiménez y Carlos Alberto «Cuchina» Banega están imputados como partícipes primarios.

La reconstrucción del ataque

Durante los alegatos de apertura, el fiscal Gustavo Rafael Valero detalló la mecánica del asalto ocurrido en la Ruta Nacional N° 16. Según el Ministerio Público, Francovich fue abordado por Celestino Cárdenas, quien le efectuó varios disparos tras interceptarlo en una camioneta Ford Ranger junto a los demás acusados.

«Fernando repele esa agresión mediante una defensa y posteriormente logra sacar a Celestino del camión, mediante el desplazamiento del mismo por la ventanilla del acompañante», relató el fiscal. Pese a estar herido, el camionero logró conducir hasta una estación de servicio Bermejo Combustibles, en Bermejo, donde finalmente falleció.

Había llegado a recibir un total de cuatro impactos de bala.

Las estrategias de la acusación y la defensa

El abogado querellante, Martín Rojo, en representación de la familia, presentó ante el jurado la imagen de un joven de 33 años que se dedicaba desde muy temprana edad a esta actividad. Aseguró que existió un «plan criminal» y «tareas de inteligencia» previa: «Habían comenzado a seguirlo… Lo habían marcado. Era su presa», aseveró ante los vecinos que integran el jurado.

Por su parte, la defensa técnica de los Cárdenas -a cargo de Cristian Arana- planteó una estrategia dividida:

Sobre Oscar Cárdenas: El abogado aseguró que la acusación «no lo va a poder ubicar en el lugar del hecho».

Sobre Celestino Cárdenas: La defensa admitió su presencia pero cuestionó la versión oficial. «No vamos a desconocer el hecho. Celestino participó, pero no de la forma en que dice la Fiscalía», señaló Arana.

Hacia el veredicto

El juicio continuará con la declaración de peritos, personal policial y expertos en delitos tecnológicos. La prueba de ADN se perfila como un elemento irrefutable para la querella.

Se espera que el próximo martes 17 de marzo el jurado popular, compuesto por vecinos de la zona de Sáenz Peña, emita su veredicto de culpabilidad o no culpabilidad.

A continuación, podés revivir los alegatos de apertura del juicio, que fueron transmitidos en vivo de manera oficial:



Gentileza: Reconquista HOY