Rojas celebró la repavimentación de la Ruta 83s y pidió ampliar el proyecto

Este martes se realizó la apertura de sobres para la obra de repavimentación del tramo de la Ruta Provincial 83s, que une la Ruta Nacional 11 con La Gallareta, y la firma de un convenio con la comuna de Fortin Olmos para reparar el puente y el aliviador sobre la Ruta 40. El diputado Sergio «Chiqui» Rojas celebró la decisión y destacó la importancia de esta obra para el desarrollo del interior del departamento Vera, al tiempo que remarcó la necesidad de avanzar en la pavimentación de toda la ruta.

El diputado fue claro en que esta apertura de ofertas debe ser el inicio de un camino más largo: “la repavimentación de este primer tramo debe ser el puntapié de un plan integral que recorra los 130 kilómetros de la ruta. Así como alguna vez soñamos con la pavimentación de la Ruta 3, que hoy es una realidad, esperamos sentar las bases para que la 83s sea una ruta segura y productiva para las casi 10 mil personas que viven y dependen de ella, que genere más y mejores oportunidades, potencie las economías regionales y las actividades productivas, y fomente el arraigo», señaló el legislador.



Rojas recordó el trabajo legislativo y territorial que viene realizando tanto desde la Legislatura como junto a funcionarios, autoridades comunales y vecinos: «Presentamos un proyecto en la Cámara, el cual fue aprobado, para que se incluya en el plan de obras de la provincia la mejora, el mantenimiento y se comience a pensar en la pavimentación de la ruta en toda su extensión, así como para la reparación de los puentes. Sabemos del compromiso del gobernador Maximiliano Pullaro con el desarrollo del norte, esto se manifiesta en las obras hechas y anunciadas y siempre encontramos buena recepción del ministro Lisandro Enrico y del director de Vialidad, Pablo Seghezzo cuando planteamos alguna cuestión. Estamos en contacto permanente con ellos, haciendo gestiones y trasladando los reclamos de los vecinos, productores y presidentes comunales de la zona. Es fundamental el compromiso de todos para avanzar en las obras».



Para el diputado, el desafío es claro: “una ruta en condiciones es conectividad, es acceso a la salud y a la educación, es que el productor pueda sacar su cosecha, es que una familia no quede aislada cuando llueve. Es desarrollo, arraigo y dignidad para el interior del departamento, pero también identidad. Trabajar sobre la estructura de los viejos puentes de la forestal es tanto fortalecer la producción de los bajos submeridionales como recuperar y poner en valor una historia común que comparten las localidades de la region”.