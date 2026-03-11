Villa Ocampo: La Liga Ocampense comienza el torneo 2026 pese a los altos costos

José Cochengo Brac confirmó que el torneo 2026 comenzará este fin de semana, aunque advirtió que organizar un partido puede costar cerca de un millón de pesos.

El tesorero de la Comisión del Club Racing El Campesino y vicepresidente de la Liga Ocampense de Fútbol, José Cochengo Brac, brindó una entrevista en el programa Estilo Propio, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, durante la mañana del martes 10 de marzo.

En diálogo radial, el dirigente confirmó que, tras la reunión mantenida el lunes por la noche con delegados de los distintos clubes y autoridades de la liga, se resolvió dar inicio al torneo 2026 este fin de semana, aunque reconoció que la situación económica de las instituciones deportivas es compleja.

Cochengo Brac explicó que el principal problema que enfrentan los clubes es el alto costo operativo para organizar cada partido, especialmente cuando se juega en condición de local.

Según detalló, solo en concepto de seguridad policial cada encuentro demanda alrededor de 400 mil pesos, debido a que el reglamento establece la presencia obligatoria de seis efectivos por partido. A esto se suman los costos de la terna arbitral, que ronda los 290 mil pesos más gastos de movilidad, lo que eleva el total cercano a 800 mil pesos por encuentro.

A esos valores deben agregarse otros gastos propios de la organización, como el marcado del campo de juego, mantenimiento del estadio, iluminación en los partidos nocturnos y distintos costos logísticos que afrontan las instituciones.

“El problema es que hoy jugar de local termina siendo más caro que jugar de visitante”, señaló el dirigente, explicando que el promedio de público en muchos encuentros no supera las 100 personas, lo que dificulta cubrir los costos mediante la venta de entradas.

Además, el precio máximo de la entrada fue fijado en 5 mil pesos, aunque la mayoría de los clubes planea cobrar 4 mil pesos, lo que reduce aún más la posibilidad de recuperar la inversión.

Cochengo Brac también remarcó que muchas instituciones deben afrontar otros gastos durante la temporada, como la compra de pelotas, botines para jugadores y la indumentaria deportiva, cuyos precios también han aumentado considerablemente.

Otro de los temas planteados fue la cantidad de equipos que actualmente integran la liga, que asciende a 19 instituciones, lo que genera desafíos organizativos y económicos para las entidades deportivas de la región.

En ese marco, el dirigente mencionó además la preocupación por la escasez de árbitros, ya que algunos dejaron de dirigir en la Liga Ocampense para incorporarse a otras competencias.

Por ese motivo, se está impulsando una convocatoria para formar nuevos árbitros, con capacitaciones que comenzaron en la ciudad de Las Toscas y que continuarán en Villa Ocampo.

Finalmente, pese a las dificultades, Cochengo Brac señaló que los clubes decidieron poner en marcha el campeonato y evaluar la situación a medida que avance la competencia, confiando en el esfuerzo de dirigentes, colaboradores y simpatizantes que sostienen el fútbol regional.

Redacción: Info Central

Edición: Antonio Paré